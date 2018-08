Der SQUAD Makro wurde für Anleger konzipiert, die an den Chancen der Aktienmärkte teilhaben, dabei aber nicht voll auf Risiko gehen wollen. Michael Kugelmann, der den Fondsvertrieb DACH bei Discover Capital leitet, erklärt das Konzept.Herr Kugelmann, mit dem aktienbetonten Mischfonds SQUAD Makro (ISIN: LU0490817821) bieten Sie eine Alternative zu den "herkömmlichen" Top-Sellern an. Für wen ist Ihr Konzept interessant, an welchen Anlegertyp richten Sie sich damit?Michael Kugelmann: Besonders interessant ist der Fonds für Anleger, die eine aktienorientierte Performance wünschen, jedoch nicht dem vollen Aktienmarktrisiko ausgesetzt sein wollen. Unser Ansatz strebt an, in einer kritischen Börsenphase deutlich weniger zu verlieren als der breite Markt. Im Jahr 2011 konnten wir sogar ein Plus erzielen, während DAX und Co. zweistellig im Minus notierten. Dies erreichen wir durch mehrere Komponenten wie die Investition in defensive Werte, die Erhöhung der Cash-Quote sowie die Absicherung des Fonds durch Index-Optionen. Aufgrund der Fondsgröße von etwa 100 Mio. Euro sind wir zudem agiler als die großen Dickschiffe - was wir in der Vergangenheit durch die Steuerung der Investitionsquote bewiesen haben.

