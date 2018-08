Ein Großteil der Gewächshausanlagen weltweit nutzt natürliches Licht. Doch der Trend geht in eine andere Richtung: Durch die Fortschritte in den Bereichen Beleuchtung, Beheizung, Bewässerung und Steuerung können in geschlossenen Räumen riesige, künstlich beleuchtete Gewächshäuser errichtet werden. Im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft und Low-Tech-Gewächshäusern erzielen diese smarten Indoor-Gewächshäuser deutlich höhere Erträge auf derselben Anbaufläche und bei geringerem Wasserverbrauch. Dank gesunkener Preise und technischer Weiterentwicklung verdrängen hier Leuchtdioden andere Leuchtmittel. Sie sind klein, robust, langlebig und energieeffizient. Und fast noch wichtiger: LEDs bieten die Möglichkeit, Licht spezifischer Wellenlängen zu emittieren. Im Erwerbsgartenbau eröffnen LEDs riesige Potenziale.

Auf die Farben kommt es an

Wie wirkt Licht verschiedener Wellenlänge auf Pflanzen? Pflanzen nutzen nur bestimmte Lichtfrequenzen für die Photosynthese. Diese Frequenzen stehen im Zusammenhang mit den Absorptionseigenschaften verschiedener Pigmente, die in den Chloroplasten genannten Zellorganellen eingebunden sind. Die unterschiedlichen Pigmente beeinflussen hierbei verschiedenste Pflanzenentwicklungsschritte. Die meisten dieser Pigmente ...

