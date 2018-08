Bonn (www.anleihencheck.de) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2017 durch aktives Sparen Geldvermögen in einem Gesamtvolumen von rund 210 Mrd. EUR gebildet, so die Analysten von Postbank Research.Damit sei die Geldvermögensbildung seit 2013 um knapp die Hälfte gestiegen, nachdem sie zuvor einige Jahre lang nahezu stagniert habe. Zu den bevorzugten Anlageformen hätten auch weiterhin Bankeinlagen (einschließlich Bargeld) gehört, die um rund 104 Mrd. EUR aufgestockt worden seien. Dies habe rund 49% des neugebildeten Geldvermögens entsprochen. Besonderer Beliebtheit unter den Bankeinlagen hätten sich wiederum, wie bereits in den Vorjahren, täglich fällige Einlagen erfreut. Auf Giro- und Tagesgeldkonten alleine seien gut 100 Mrd. EUR zusätzlich angelegt worden. In dieser Präferierung schlage sich vor allem das extrem niedrige Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt nieder, das dazu führe, dass die Opportunitätskosten hochliquider Anlagen im Vergleich zu einer längerfristigen Bindung verfügbarer Anlagemittel gegen Null tendieren würden. ...

