Am Weltmarkt ist die Aufwärtsbewegung der Ölpreise ins Stocken geraten. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden am Mittwoch erstmals seit über einer Woche mit einem leichten Rückgang erwartet. Rechnerisch ergeben sich aus den Börsenvorgaben geringe Abschläge von 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter. Ob sich diese in der Praxis durchsetzen können, bleibt angesichts der ungebrochen ...

