Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9), ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, hat im ersten Halbjahr 2018 ihren dynamischen und profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und bestätigt ihre Prognose für 2018.

Demnach stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2018 nach vorläufigen Zahlen auf mehr als 117 Mio. Euro (Vj. 94,5). Dazu trugen auch erstmals die neu erworbenen Kompetenzzentren in Österreich und in der Slowakei ...

