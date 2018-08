Der Abstieg der Commerzbank aus dem Dax wird immer wahrscheinlicher und ist Symbol für den Sinkflug deutscher Großbanken. Die Folgen sind nicht zu unterschätzen.

Über Commerzbank-Chef Martin Zielke baumeln nackte Glühbirnen an bunten Kabeln von der Decke. Diese hippen, coolen Dinger, die jeder maroden Fabrikhalle schnell den fortschrittlichen Anstrich eines hippen Großstadt-Workspace verleihen. Viel Schein, wenig Sein. Zielke will über die Zukunft reden. Dafür hat er extra in den Mainincubator geladen, den Brutkasten für Finanz-Start-ups der Commerzbank. Er will vier "Megatrends" besprechen, die er identifiziert hat: Blockchain, Big Data, Cloud, künstliche Intelligenz.

Pech für Zielke: Statt für die Schöpfungen der Zukunft interessieren sich Anleger, Investoren, Journalisten und Steuerzahler zurzeit vor allem für den drohenden Dax-Abstieg seiner Bank. Zu dem wiederum möchte der Bank-Chef nur wenig sagen. "Finde ich das schön? Nein!", sagt er. Der Abstieg würde aber an der Bedeutung der Bank für die deutsche Wirtschaft nichts ändern. "Für unsere Kunden, für unser Geschäft ändert sich damit überhaupt nichts".

Nun ja, ganz so banal ist das wohl doch nicht. Auch nicht für den Steuerzahler. Immerhin gehören jedem Deutschen rein rechnerisch 2,36 Commerzbank-Aktien der Commerzbank. Aktuell sind die gerade mal knapp 20 Euro wert. Insgesamt notiert das Anteilspaket des Bundes bei rund 1,6 Milliarden Euro. Eingestiegen ist der Staat für 5,1 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...