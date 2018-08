Zwölf Jahre und kein Ende in Sicht: Die Baustelle des Berliner Pannenflughafens BER sorgt weiter für Schlagzeilen. Zwölf Jahre währte indes auch die Bauzeit des Münchner Flughafens, mit mehr als 44 Millionen Fluggästen jährlich eines der größten Drehkreuze Europas. Vor allem der Umzug vom alten Standort Riem in den rund 30 Kilometer entfernten Neubau in nur einer Nacht gilt bis heute als logistische Meisterleistung und Erfolgsgeschichte.

"Der reibungslose fliegende Wechsel zum neuen Airport wird von der Presse einen Tag später als "Weltklasseleistung" gefeiert", heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens vom 17. Mai 1992, nachdem rund 700 Lastwagen die ganze Nacht über Gangways und Gepäckbänder über die Münchner Autobahnen gekarrt hatten.

Doch bis dahin war es ein langer Weg - und völlig pannenfrei und ohne Chaos ging es auch in München nicht zu. Bereits Anfang der 1960er Jahre hatten die Planungen und die Suche für und nach einem neuen Standort begonnen - nach zwei schweren Flugzeugkatastrophen in nur wenigen Jahren am alten Flughafen in Riem. 1969 fiel die Entscheidung für den aktuellen Standort des Münchner Flughafens. Elf weitere Jahre dauerte es bis zum Beginn der Bauarbeiten, die schon ein Jahr später wieder unterbrochen werden mussten - und dann jahrelang ruhten.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte wegen Formfehlern bei der Genehmigung und mit dem Argument, der Flughafen sei zu großzügig geplant, ein Bauverbot verhängt. Erst vier Jahre später, im März 1985, konnten die Arbeiten wieder aufgenommen und planmäßig zu Ende geführt werden.

Nur bedingt lässt sich daher der neue Münchner Flughafen als glanzvolles Gegenbeispiel zum BER anführen. Vor allem in einem Punkt jedoch können die Berliner eindeutig nicht mithalten: Nur einen einzigen Termin kündigte der damalige Flughafenchef Willi Hermsen für die Inbetriebnahme des neuen Standorts an - und der wurde am 17. Mai 1992 auch eingehalten./maa/DP/fba

