Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Continental wartete am 22. August mit einer Gewinnwarnung auf. Es war schon die zweite in diesem Jahr, nachdem der DAX-Konzern seine Ziele bereits im April gesenkt hatte. Dieses Mal fielen die Marktreaktionen besonders heftig aus. Am Tag der Gewinnwarnung rutschte die Continental-Aktie zeitweise um knapp 15 Prozent in die Tiefe und schloss...

