Goldcorp und Oceana Gold haben sich maßgeblich an einem Private Placement von Gold Standard Ventures beteiligt. Damit bauen die beiden Goldproduzenten ihre Position in der Region aus. Das sind auch gute Nachrichten für den Nachbarn Contact Gold.

Einstieg bei Explorer

Gold Standard Ventures hat am gestrigen Abend ein Private Placement im Volumen von 10,5 CAD gemeldet. Der Platzierungspreis beträgt 2,05 CAD. Ein Großteil der neuen Papiere ist aber bereits vergeben. Denn Goldcorp und Oceana Gold bauen ihre Position bei dem kanadischen Goldexplorer aus. So nimmt Goldcorp 2,9 Mio. Aktien und wird somit 13,6 Prozent an Gold Standard Ventures halten. Oceana Gold hat eine Zusage für 975.609 Anteile gemacht und baut sein Paket damit auf 15,58 Prozent aus. Die restlichen Anteile sollen bei anderen Investoren platziert werden.

Strategischer Zug

Der Deal ist auch für Contact Gold (0,45 CAD 0,29 Euro; US21074G1013)'relevant. Denn Gold Standard Ventures entwickelt das Railroad-Pinion Gold Project am Carlin-Trend in Nevada. ...

