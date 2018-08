Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Lage in der Türkei ist nach unserer Ansicht nicht den vor Kurzem von den USA verhängten Strafzöllen geschuldet, so die Analysten von Potsbank Research. Donald Trump habe das Land durch die Einführung der Strafzölle lediglich ins internationale Schaufenster gestellt und den Blick der internationalen Investoren auf den kranken Mann am Bosporus gelenkt. ...

