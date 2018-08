Rapperswil (ots) - bexio und Gryps Offertenportal haben sich in

den letzten Jahren bei Schweizer KMU als zeit- und kostensparende

B2B-Plattformen etabliert. Während sich bexio auf webbasierte

Business Software für Kleinunternehmen, Startups und Selbständige

fokussiert, unterstützt Gryps.ch Unternehmen beim Einkauf von

Dienstleistungen und Produkten im nicht-strategischen Bereich. Dazu

gehören z.B. Drucker, Telefonanlagen, Server aber auch

Dienstleistungen wie Treuhand, Revision oder IT-Service.



Die beiden Unternehmen sind nun eine Kooperation eingegangen, die

es KMU ermöglicht, direkt aus der Software von bexio auf den

unabhängigen, kostenlosen Offertenservice von Gryps zuzugreifen.

Damit wird der Einkauf und der Offertenvergleich wesentlich verkürzt

und vereinfacht. «Als innovatives Unternehmen hat bexio schnell

erkannt, dass die Integration unserer Dienstleistung eine logische

Funktionalitätserweiterung ihrer Business Software darstellt. In

seiner gewohnten Toolumgebung kann der Nutzer einfach und schnell

Offerten verschiedenster Produkte und Dienstleistungen einholen»,

erklärt Gaby Stäheli, Co-Founder und Co-CEO von Gryps Offertenportal.



«Gemeinsam mit Gryps wollen wir Zeitfresser eliminieren, denn nur

eine effiziente Administration macht unsere Kunden erfolgreich. Mit

der Integration von Offertenanfragen in bexio schaffen wir genau das

- auch im Einkauf», freut sich Jeremias Meier, Co-Founder und

Managing Director von bexio.



Die neue Funktion des integrierten Offertenservices ist für

bexio-Nutzer ab sofort verfügbar. Die Einkaufsexperten von Gryps

werden ihren Service am bexio Community Day mit über 500

teilnehmenden Kleinunternehmern vom 21. September in Zürich

vorstellen.



bexio in Kürze



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Die

Online-Plattform deckt die gesamte Administration eines KMU in einer

Lösung ab: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über

automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten

E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang.

Heute zählt bexio über 15'000 Kunden und mehr als 80 Mitarbeitende.



Gryps Offertenportal in Kürze



Gryps Offertenportal bringt Kaufinteressenten mit Anbietern

zusammen und vereinfacht und beschleunigt so den Einkauf für KMU in

der Schweiz. Aktuell sind auf gryps.ch 3'200 Schweizer Anbieter mit

rund 110 B2B-Produkten und- Dienstleistungen registriert. Innerhalb

von 48 Stunden findet Gryps unabhängig und kostenlos drei passende

Anbieter. In den letzten 12 Monaten vermittelte Gryps Offertenportal

ein Transaktionsvolumen von 80 Mio. CHF.



