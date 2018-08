Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich zurück angesichts geringer Fortschritte im Handelsstreit der USA mit dem Rest der Welt. Ernüchterung macht sich breit. So gibt es zwar positive Signale aus Kanada und Mexiko, aber noch keine endgültige Einigung. Zudem bleibt der Zollkonflikt mit China vorerst ungelöst. So hatte es am US-Aktienmarkt zunächst für neue Rekorde gereicht, dann aber schmolzen die Gewinne. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Trump legt sich mit Google an +++ RTL profitiert von 'American Idol'-Rückkehr +++ Ryanair Einigung in Italien. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß