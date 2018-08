Der Umsatz der Frauenthal -Gruppe beläuft sich im ersten Halbjahr 2018 auf 463,8 Mio. Euro und übertrifft somit den Vorjahreswert um 8,1 Prozent wovon 286,1 (-2,7 Prozent) auf die Division Frauenthal Handel und 177,7 (+31,7 Prozent) auf die Division Frauenthal Automotive entfallen. Das EBITDA der Frauenthal-Gruppe liegt im ersten Halbjahr 2018 mit 19,9 Mio. Euro um 5,1 Mio. Euro über dem Vergleichswert des Vorjahres, was einer Steigerung von +34,2 Prozent entspricht. Die Division Frauenthal Handel trägt mit einem EBITDA von MEUR 6,6 bei, was einer Steigerung von 0,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Steigerung resultiere hauptsächlich aus Kosteneinsparungen und Prozessoptimierungen, so das Untenrehmen. Das EBITDA der Division Frauenthal Automotive beträgt 14,0...

