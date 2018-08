Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ciao, bella! Cora Schumacher muss "Promi Big Brother" verlassen - und die "Villa" ist ab sofort für alle Bewohner geschlossen. "Promi Big Brother" bleibt weiter stark und punktet mit hervorragenden 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Ebenfalls rund lief es für "akte 20.18 SPEZIAL" mit sehr guten 12,4 Prozent Marktanteil.



Im Anschluss an die SAT.1-Show punktet "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj mit hervorragenden 7,9 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).



Das passierte an Tag 11 bei "Promi Big Brother"



Die "Villa" bei "Promi Big Brother" ist geschlossen. Alle Bewohner leben jetzt gemeinsam auf der "Baustelle". Kaum umgezogen, tritt Silvia Wollny zu ihrem ersten Duell an. Ihr Gegner bei der "Rutschpartie" ist Alphonso Williams. Der Sänger entscheidet das Duell für sich und erhält dafür eine doppelte Nominierungsstimme. Dann heißt es 'Ladies Night' bei "Promi Big Brother": Nur die weiblichen Bewohnerinnen können nominiert werden. Cora und Chethrin bekommen die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner und stehen damit zur Abwahl. Cora Schumacher verliert und wird von den Zuschauern nach Hause geschickt. Damit leben noch sechs Bewohner im "Promi Big Brother"-Haus - alle auf der "Baustelle". "Es war eine tolle Zeit, aber ich bin froh raus zu sein. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt und habe meinen Cola-Konsum reduziert", so die PS-Lady nach ihrem Auszug zu Marlene Lufen und Jochen Schropp.



Aktuelle Bewohner in der "Villa": - geschlossen - Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Katja Krasavice, Silvia Wollny, Chethrin Schulze, Daniel Völz, Alphonso Williams, Johannes Haller Interviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 29.08.2018 (vorläufig gewichtet)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2