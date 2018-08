Hannover (www.anleihencheck.de) - Ersten Schätzungen des Office for National Statistics (ONS) zufolge hat sich die Wirtschaftsleistung im Vereinigten Königreich im 2. Quartal preis- und saisonbereinigt um 0,4% Q/Q ausgeweitet, so die Analysten der Nord LB.Diese auf den ersten Blick recht ansehnliche Wachstumsrate sei allerdings auch einer Gegenbewegung nach der vor allem aufgrund von Witterungseinflüssen schwachen Dynamik in den Wintermonaten geschuldet. Zudem würden die nun monatlich vom ONS berechneten Daten zum Bruttoinlandsprodukt zeigen, dass die Aktivität in den wirtschaftsstrukturell schwergewichtigen Dienstleistungssektoren zuletzt nahezu zum Erliegen gekommen sei. Die große Skepsis, ob bei den gerade wieder eine neue und wohl entscheidende Runde gegangenen Brexit-Verhandlungen rechtzeitig eine Einigung zu den Austrittsmodalitäten erreiche und damit der Weg in die Übergangsperiode geebnet werde, verunsichere Investoren und Konsumenten gleichermaßen. ...

