Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953, ANL) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Im Juli habe sich der US-Aktienmarkt bei wechselnder Nachrichtenlage im Erholungsmodus präsentiert. Der S&P 500 Index, der sich seit April in einem Aufwärtstrendkanal befinde, sei dabei fast an seine Allzeithochs von Ende Januar herangerückt. Wesentlich beigetragen zu der Erholung hätten die vom Treffen von EU-Kommissionspräsident Juncker mit US-Präsident Trump ausgehenden Hoffnungen auf eine Abwendung eines Handelskriegs zwischen den USA und der EU. Aktuell werde ein Handelskrieg sogar als das größte "tail risk" für die Finanzmärkte gesehen, noch vor einer zu schnellen Straffung der Geldpolitik der großen Notenbanken FED bzw. EZB. ...

