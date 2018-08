Interessant, was Barrick Gold so alles im Blick hat. So teilte das Unternehmen mit, dass der Barrick China President Woo Lee an einer Panel Diskussion beim China Gold Congress teilgenommen hat. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich laut Barrick Gold um einen alle 2 Jahre stattfindenden Kongress, der von der China Gold Association als Gastgeber veranstaltet wird. Dies sei das größte und wichtigste Event in China, das auf den Gold-Sektor fokussiert sei. Der Barrick China President habe dort ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...