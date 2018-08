FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.08.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 2500 (3000) PENCE - 'SELL' - BERENBERG INITIATES CAPITAL & REGIONAL WITH 'BUY' - TARGET 60 PENCE - BERENBERG INITIATES INTU PROPERTIES WITH 'BUY' - TARGET 230 PENCE - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IG DESIGN GROUP PRICE TARGET TO 640 (520) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 245 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 961 (966) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 160 (145) PENCE - CITIGROUP RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 811 (786) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 3300 (2850) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC RESUMES ELECTRA PRIVATE EQUITY WITH 'HOLD' - TARGET 975 PENCE - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2630 (2609) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES GVC HOLDING WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1330 PENCE



