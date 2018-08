In der Kategorie Body Exterior wurde ein Türaußengriff der Firma ITW mit dem dritten Rang ausgezeichnet, der vor Betätigung von einer karosseriebündigen Grundstellung in die Nutzungsposition gefahren wird. Die zuverlässige Funktion unter variierenden klimatischen Bedingungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +80°C war die zentrale Anforderung an den anspruchsvollen Öffnungsmechanismus. Durch eine Glasfaserverstärkung bietet Grivory GVX eine hohe Dimensionsstabilität und geringen Verzug, welches Voraussetzungen für ein Zusammenspiel der toleranzkritischen Bauteile sind. Das komplexe Innenleben und die Elektronik des Griffes sind durch ein Gehäuse aus Grilon BG zuverlässig geschützt.

