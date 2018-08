Interview - Defensiv ist Trumpf!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte zeigen sich aktuell äußerst volatil. Wir sprachen mit Christian Stocker, Aktienstratege von UniCredit über die Aussichten für europäische Aktien und mögliche Gewinner des Handelsstreits zwischen den USA und China.

onemarkets: Das Börsenjahr 2018 ist außerordentlich volatil. Was steckt dahinter?

Christian Stocker: Der DAX hat sich in neun Jahren mehr als verdreifacht. Es kam also nicht ganz überraschend, dass die Aktienmärkte eine Pause einlegen. Allerdings waren derart starke Schwankungen nicht zu erwarten. Sie kamen auch nicht von der fundamentalen Seite. Die Gewinntrends der Unternehmen sind weiterhin intakt. In Deutschland, aber auch in Europa und den USA. So profitieren die Unternehmen in den USA besonders von der Steuerreform und in Europa präsentierte ein großer Teil der Unternehmen für das erste Halbjahr robuste Zahlen. Für die jüngsten Schwankungen sind vielmehr hauptsächlich politische Unsicherheiten verantwortlich.

onemarkets: Das dritte Quartal neigt sich dem Ende zu. Auf welche Sektoren blicken Sie besonders?

Stocker: Für die ersten beiden Quartale des Jahres fielen die Ergebnisse fast durchweg in allen Sektoren im Rahmen der Erwartungen aus. Dennoch sind wir beispielsweise im Automobilbereich derzeit untergewichtet. Zwar fuhren die Autobauer gute Zahlen ein. Der Dieselskandal und die Neuorientierung in Richtung Elektromobilität und autonomes Fahren drücken jedoch auf die Margen. Bei den Banken haben wir zuletzt steigende Gewinne gesehen. Es werden wieder mehr Kredite vergeben. Dies stimmt positiv, dass sich der Gewinntrend fortsetzt.

onemarkets: Wie steht es mit der Bewertung?

Stocker: In der Vergangenheit entwickelte sich die Bewertung - gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) - häufig parallel zu den Frühindikatoren. Stiegen die Frühindikatoren, stieg oftmals auch die Bewertung und umgekehrt. Seit Jahresbeginn konnten wir einen deutlichen Rückgang der Frühindikatoren beobachten. Bestes Beispiel ist hier der ifo-Geschäftsklimaindex. Seit rund zwei Monaten stabilisieren sich die Indikatoren jedoch. Das könnte dazu führen, dass sich auch die Bewertungen wieder stabilisieren.

In den zurückliegenden zwölf Jahren war beim EURO STOXX 50 ein KGV von zwölf oftmals die Grenze zwischen Wachstums- und Rezessionsphasen. Aktuell liegt das KGV bei rund 12,6 und die Konjunktur läuft. Wir sehen also die Auswirkungen der geopolitischen Spannungen zu einem gewissen Grad bereits eingepreist.

onemarkets: Wir hatten lange Zeit eine Outperformance der Deutschen Wirtschaft und des DAX gegenüber ihren europäischen Pendants. Dieses Jahr deutet sich ein Wechsel an.

Stocker: Der Blick auf die beiden Aktienbarometer DAX und EURO STOXX 50 zeigt, dass sich der DAX bisher im laufenden Jahr etwas schwächer entwickelte als der EURO STOXX 50 - dabei werden beim DAX Dividenden einkalkuliert und im EURO STOXX 50 nicht. Die relativ schwache Entwicklung des DAX hat in erster Linie strukturelle Gründe. So finden sich mit den Autobauern, Chemie- und Industriekonzernen relativ viele Titel im Index, die direkt mit dem Konjunkturzyklus steigen und fallen. Diese Titel zeigen sich besonders anfällig auf den derzeit herrschenden Handelskonflikt zwischen den USA und Europa beziehungsweise China. Im EURO STOXX 50 und zahlreichen anderen europäischen Aktienbarometern sind defensive Sektoren wie Healthcare, Food & Beverage sowie Öl & Gas stärker gewichtet. Diese Bereiche sind weitgehend unbeeinflusst von der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Sie gaben den Aktienbarometern zuletzt Stabilität. Im DAX sind diese Sektoren gar nicht repräsentiert.

onemarkets: Die Zollpolitik von Donald Trump ist derzeit das marktbeherrschende Thema. Zu Recht?

Stocker: Für mich erscheint das Thema übertrieben hochgekocht. Für die europäischen Firmen besteht zwar kurzfristig eine gewisse Unsicherheit. Dies führt zu Verschiebungen der Bestellungen und Erweiterungsinvestitionen. Dies lässt sich jedoch nicht ewig hinausschieben. Im Gegenteil: Nach rund einem halben Jahr müssen viele Unternehmen entscheiden, ob sie ihre Kapazitäten erweitern wollen oder nicht. Aktuell sind wir in dieser Unsicherheitsphase.

Das Gespräch zwischen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump im Juli hat zudem gezeigt, dass Europa aktuell nicht im Fokus von Trump liegt. Sein Hauptaugenmerk richtet sich auf China. Wenn man die Entwicklungen zwischen den USA und China beobachtet, könnte Europa sogar der lachende Dritte sein. Jüngstes Beispiel ist der schrittweise Wegfall der 50-Prozent-Beteiligungsgrenze für Autobauer in China. Bisher mussten sich die ausländischen Autobauer stets mit einer Minderheitsbeteiligung begnügen. BMW plant nun, seinen Joint-Venture-Anteil mit Brilliance auf mindestens 75 Prozent zu erhöhen.

onemarkets: Wie müssen sich Anleger jetzt positionieren?

Stocker: Trotz der aktuellen Unsicherheit kommen Anleger nicht an Aktien vorbei.

Zwar erhöht die US-Notenbank die Zinsen und die europäische Zentralbank plant das Ende des Wertpapierkaufprogramms. Um mittelfristig eine Rendite zu erzielen, gibt es dennoch keine Alternative zur Aktie. Aktuell bewegen wir uns in der Endphase eines konjunkturellen Aufschwungs - der sogenannten Late-Cycle-Phase. In diesen Phasen fallen für gewöhnlich die Kurse der Anleihen. Aktien laufen oftmals dennoch gut. Anleger sollten jedoch auf die Sektoren achten. Angesichts des bereits fortgeschrittenen Aufschwungs haben wir Zykliker derzeit untergewichtet und defensive Sektoren stärker gewichtet. Wie bereits erwähnt, favorisieren wir derzeit Bereiche wie beispielsweise Nahrungsmittel (Food & Beverage) und Hersteller von Gebrauchsgütern (Personal & Houshold Goods). Hier erfolgen die Produktion als auch der Konsum überwiegend lokal. Healthcare dagegen ist zwar ein globaler Markt. Durch Zölle wird er allerdings kaum eingeschränkt. Auch die Versorger sind stark lokal ausgerichtet. Aktuell unterliegen viele europäische Versorger jedoch einem Strukturwandel hin zu erneuerbaren Energien, was die Margen im Vergleich zur Vergangenheit deutlich unter Druck gebracht hat.

Große Sprünge erwarten wir am Aktienmarkt für den Rest des Jahres nicht. Sollte sich in den Handelskonflikten eine Lösung abzeichnen und zu einer entsprechenden Entspannung bei den Anlegern führen, besteht durchaus die Chance auf eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten.

onemarkets: Anleger in Deutschland investieren primär in heimische Werte. Ist das richtig?

Stocker: Die deutsche Wirtschaft dürfte dieses und nächstes Jahr robust bleiben. Zudem spielt ihr der stärkere US-Dollar in die Karten. Es erscheint jedoch durchaus möglich, dass sich der EURO STOXX 50 mittelfristig besser entwickelt als der DAX . Die Bewertung ist moderat und das Verhältnis von positiven Gewinnrevisionen zu negativen Revisionen (Earnings Revisions Ratio) in der Eurozone ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Ein Anstieg des Earnings Revisions Ratios hat in der Vergangenheit regelmäßig die Kursentwicklung des Aktienmarktes unterstützt.

Das Gewinnmomentum zeigt also nach oben. Die US-Unternehmen profitieren zweifellos von der Steuerreform. Allerdings sorgt die Anhebung der Zölle für Inflation. Das könnte in den USA zu weiter steigenden Zinsen führen. Zudem waren hier zuletzt vermehrt negative Gewinnrevisionen zu beobachten. Hier lässt das Gewinnmomentum also allmählich nach.

onemarekts: Herr Stocker, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

