Wallbridge Mining Company Ltd. veröffentlichte gestern neue positive Analyseergebnisse vom untertägigen Bohrprogramm am zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Fenelon. Bislang wurden 50 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.800 m abgeteuft. In 33 Bohrkernen war sichtbares Gold zu erkennen. Insgesamt umfasst das Programm Bohrungen im Umfang von 18.000 m und soll bis zum Dezember 2018 fortgeführt werden.



Zu den Höhepunkten der neuen Ergebnisse zählen die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch 18-1035-005: 48,81 g/t Gold über 6,14 m ? Bohrloch 18-1035-010: 30,47 g/t Gold über 3,63 m ? Bohrloch 18-1035-017: 49,06 g/t Gold über 10,13 m



Der Ausbau der untertägigen Anlagen schreitet unterdessen weiter voran. Das Unternehmen ist zudem dabei, zu Testzwecken 35.000 t Gestein von verschiedenen Strossen abzubauen und aufzubereiten. Diese sollen 19.000 - 26.000 oz Gold liefen und werden voraussichtlich einen durchschnittlichen Goldgehalt von 18 - 25 g/t aufweisen.



