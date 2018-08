Zum Franken fiel der Euro am Mittwochmorgen erstmals in dieser Woche wieder unter die Marke von 1,14. Derzeit kostet der Euro 1,1398 Franken. Der US-Dollar wird derweil wenig verändert mit 0,9762 Franken gehandelt. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem der Euro in der ersten Wochenhälfte deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...