Bonn (www.aktiencheck.de) - Am 9. März 2009 startete der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den aktuellen Kursaufschwung, so die Analysten von Potsbank Research. Seither habe es keinen Kursrückgang von 20 Prozent oder mehr für den US-Leitindex gegeben. Solch ein Rückgang würde per Definition einen Bullenmarkt beenden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...