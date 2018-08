HONG KONG, Aug. 29, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITTECH Limited gibt die Markteinführung des brandneuen Bittech NS-Miners für den NeoScrypt-Algorithmus bekannt. Anfänglich wurde NeoScrypt als ASIC-resistent angesehen. Letztendlich hat dies jedoch an Boden verloren. Das Gleiche galt für die Ethash- und Equihash-Algorithmen, als BITMAIN und Innosilicon entsprechende ASICs auf den Markt brachten.

Der offiziellen Veröffentlichung ist zu entnehmen, dass die Leistung des neuen NS-Miners von Bittech 63,2 MH/s (entspricht 55 Nvidia GTX1080 GPUs) beträgt, der Stromverbrauch bei nur 1250 W liegt und der Preis auf 1.890 USD fesgesetzt wurde. Der Miner stellt eine Ertragskraft von 30 USD zur Verfügung (Stand vom 29. August).

Der neue Miner wird von 24 Chipsätzen angetrieben, wobei das Modell nicht weiter spezifiziert wird. Der Miner sieht aus wie alle anderen Geräte von BITTECH und ist mit einem 1600 Watt-Netzteil von Murata/Artesun ausgestattet.

Der neue Miner wird Mitte Oktober 2018 verfügbar sein.

Die Mining-Hardware von BITTECH basiert auf fortschrittlichen 10-nm-Halbleiterchips und ist eine "All-in-One"-Lösung mit eingebauten Netzteilen von Murata/Artesyn, die einen Austausch während des laufenden Betriebs unterstützen. Sogar unerfahrene Benutzer können die einfache und benutzerfreundliche Software des Miners einrichten. Alle Miner werden mit einer Garantie von 180 Tagen ausgeliefert.

BITTECH Limited betreibt seit Anfang 2017 Forschung und Entwicklung in Bezug auf fortschrittliche 10 nm- und 14 nm-Chips. Zurzeit hat das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung abgeschlossen und und bietet einem breiten Kundenkreis eigene Mining-Hardware an. Neben Minern und Chips wird das Unternehmen vier große Rechenzentren in Kanada, Island, Estland und Russland einrichten. Im April 2018 wurde mit dem Bau des russischen Rechenzentrums für 9.000 Miner mit einer Gesamtleistung von 21 MW begonnen. Das Unternehmen wird seinen Kunden im Rahmen von "Colocation"-Verträgen einen Teil der Räumlichkeiten vermieten.

Kontaktinformationen: Bittech Limited, pr@bittech.cn.com

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7eda178b-98b2-433f-89ca-f8f29f7beb33