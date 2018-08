Hier geht's zum Video

Die Marktstimmung hat sich in dieser Woche wieder aufgehellt. Mit dem US-Markt kann der deutsche Leitindex allerdings nicht mithalten. Andreas Lipkow, Marktstratege von Comdirect, sieht dafür gute Gründe. Großes Thema in Deutschland ist heute Tele Columbus. Der Konzern musste erneut die Prognose senken. Trotzdem legte die Aktie in der Spitze um mehr als 30 Prozent zu. Lipkow rät Anlegern zur Vorsicht. Außerdem blickt der Experte im Interview mit Moderator Marco Uome auf die Entwicklung bei Amazon und Apple sowie die jüngste Wende bei Tesla.