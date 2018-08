Fundamental: Die Rohstoffpreise konnten zuletzt keine Gewinne mehr aus dem schwächeren US-Dollar ziehen, der zum Euro in der Spitze bis auf 1,17 US-Dollar gestiegen war. Auf dem Silberpreis lasten neben dem stärkeren US-Dollar die noch nicht ausgestandenen Handelskonflikte, die einen Rückgang der Aussichten für die Weltwirtschaft befürchten lassen. Eine schlechte Nachricht für Silber, da rund die Hälfte der physischen Nachfrage aus der Industrie kommt.

Technisch: Übergeordnet befindet sich der Silberpreis in einer fallenden Tendenz. Ab Mitte Juni fielen die Notierungen schneller nach unten. So kamen sie an der Unterseite der Trendbewegung an, die um 14,25 US-Dollar beschrieben werden kann. Dort bewegt sich der Silberpreis aktuell mit einem Widerstand um 15 US-Dollar zur Seite. Fällt der Preis ...

