Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Symrise mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Aromenhersteller sei für ein attraktives organisches Wachstum von im Schnitt mehr als 6 Prozent pro Jahr gut vorbereitet, doch dies bilde der Aktienkurs bereits ab, schrieb Analystin Alexandra Thrum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-08-29/11:48

ISIN: DE000SYM9999