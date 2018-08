In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen hat die Bundespolizei am Mittwoch Wohnungen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Schleuser und Urkundenfälscher durchsucht. Der 21-jährige Mann indischer Staatsangehörigkeit werde wegen banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und Urkundenfälschung gesucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchte die Bundespolizei mit einem Großaufgebot von 350 Einsatzkräften insgesamt 21 Wohnungen in Kleve, Moers, Duisburg, Viersen, Bottrop und Herne. Der Schleuser konnte festgenommen worden, so die Behörden. In einer Vielzahl von Fällen soll der 21-Jährige einreisewilligen indischen Landsleuten gefälschte griechische Visa besorgt haben, um die Einreise in das Schengengebiet zu ermöglichen. Zudem soll der Tatverdächtige gefälschte rumänische Heiratsurkunden besorgt und rumänische Staatsangehörige als angebliche Ehefrauen vermittelt haben.

Insgesamt konnten sechs der geschleusten indischen Männer festgenommen und dem Richter vorgeführt werden. Gegen 50 weitere Inder laufen derzeit ausländerrechtliche Überprüfungen. Ein Strafverfahren gegen die rumänischen Frauen wurde auch eingeleitet, so die Beamten weiter.