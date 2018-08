Bremen (ots) - Die Presse nannte sie "im Hitzesommer die wichtigste Frau der Regierung": Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die Rheinland-Pfälzerin hat in der letzten Woche den Bauern eine Soforthilfe von 340 Millionen Euro zugesagt. Mit Mitte 20 wurde sie Mitglied der CDU. Sie stieg rasant auf, musste aber auch Niederlagen einstecken, wie die verlorene Landtagswahl vor zwei Jahren in ihrer Heimat. Vor welche Herausforderungen sie ihre neue berufliche Aufgabe bisher gestellt hat, wie Integration wirklich gelingen kann und ob 2018 mit einer guten Weinernte zu rechnen ist, erzählt die ehemalige Deutsche Weinkönigin bei 3nach9.



Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am am Freitag, 31. August, 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen folgende Gäste: den Walzerkönig André Rieu, den Schauspieler Robert Stadlober, die Schauspielerin Lisa Martinekund die blinde Rechtsanwältin Pamela Pabst, die Dichterin Julia Engelmann, den Klimaforscher Mojib Latif und den ehemaligen Fußballprofi Uli Borowka.



Musik: Julia Engelmann



André Rieu



Er wird der König des Walzers genannt, füllt weltweit die größten Konzertsäle und bringt sein Publikum zum Schunkeln und Tanzen: André Rieu. Der Violinist leitet das größte private Orchester der Welt und reist mit diesem um den ganzen Globus. Bevor er zu seiner Australien-Tournee aufbricht, schaut der Maastrichter im 3nach9-Studio an der Weser vorbei. Wie es ihm gelingt, jeden Tag seine Träume zu verwirklichen, welche Aufgaben als Schlossherr täglich auf ihn zukommen und warum er nach einem Konzert "viel Rotwein braucht, um runterzukommen", berichtet er bei 3nach9.



Robert Stadlober



Bereits als Achtjähriger hat er mehrere Krimis geschrieben, wurde aber um die Jahrtausendwende als Schauspieler zum gefeierten Tenniestar: Robert Stadlober. "Sonnenallee" und "Crazy" heißen die Filme, die ihn populär machten. Seitdem sind viele Jahre vergangen, aber der Österreicher kann noch immer auswählen, welche Rollen er spielen möchte. Im Herbst ist er in gleich drei Produktionen zu sehen, verkörpert u. a. in "MackieMesser - Brechts Dreigroschenfilm" den Komponisten Kurt Weill. Warum es Robert Stadlober allerdings schwerfällt, sich selber auf der Leinwand zu sehen und es ganz selten Momente gibt, in denen er mit sich zufrieden ist, erzählt er bei 3nach9.



Lisa Martinek und Pamela Pabst



Pamela Pabst ist die erste von Geburt an blinde Rechtsanwältin für Strafrecht in der Bundesrepublik. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie den Wunsch, Juristin zu werden. Der Weg dorthin war für die blinde Frau allerdings nicht immer leicht. Heute führt sie eine eigene Kanzlei in Berlin und ist Vorbild für die neue komödiantische Anwaltsserie im Ersten.



Die Schauspielerin Lisa Martinek verkörpert darin eine blinde Rechtsanwältin, die lernen muss, Klienten und Fälle ohne den Sehsinn einzuschätzen. Welche Hilfe Lisa Martinek bei der Rollenvorbereitung von Pamela Pabstbekam, erzählen beide bei 3nach9.



Julia Engelmann



"Also los, schreiben wir Geschichten!", forderte vor fünf Jahren die Psychologiestudentin Julia Engelmann in einem Poetry-Slam vor kleinem Publikum. Das Video dazu wurde allerdings ein phänomenaler Erfolg: Allein auf YouTube wurde es bis heute fast zwölf Millionen Mal aufgerufen. Inzwischen hat die sympathische Bremerin ihr Studium abgebrochen, drei Bestseller veröffentlicht und begeistert nun ihre Fans mit dem gesungenen Wort. 3nach9 freut sich auf eine Kostprobe und das Gespräch von und mit Julia Engelmann.



Prof. Mojib Latif



Der Sommer 2018 spaltet die Nation: Sonnenanbeter sind voll und ganz auf ihre Kosten gekommen. Landwirte und Klimaforscher schlagen Alarm. Diplom-Meteorologe Prof. Mojib Latif klärt auf, welche globalen Folgen der Dürresommer haben wird und ob das Amselsterben in Norddeutschland durch den warmen Sommer begünstigt wurde. Warum er den Klimaschutz in Deutschland vermisst und sich jeden Tag über große Geländewagen in der Stadt ärgert, erzählt der Klimaforscher bei 3nach9.



Uli Borowka



Der ehemalige Spieler des SV Werder Bremen galt als einer der besten und härtesten Verteidiger seiner Zeit. Und trotzdem trank er nach eigener Aussage zeitweise täglich eine Kiste Bier und je eine Flasche Wodka und Whiskey. Seine Alkoholsucht hat er überwunden und engagiert sich mit seinem Verein in der Prävention. "Jeder Tag, an dem ich keinen Alkohol getrunken habe, ist für mich mehr wert, als jeder Titel, den ich gewonnen habe", sagt der Ex-Fußballprofi. Bei 3nach9 berichtet er, wie es ihm gelang im täglichen Bundesliga-Geschäft die erforderliche Leistung zu erbringen, welche Meinung er zum Fall Jan Ullrich hat und warum er bis an sein Lebensende ein Gefährdeter sein wird.



Erstsendung im NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen



0:00 Uhr-1:00 Uhr



3nach9 Best of - Die Talk-Zugabe mit Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo



2016 waren es schon sechs gemeinsame Jahre "3nach9", in denen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo viele unterhaltsame Momente geteilt hatten. Die Highlights daraus präsentiert dieses "Best of". Mit dabei sind Kelly Family-Sprössling Angelo Kelly, Entertainer Helge Schneider, Sängerin Sarah Connor, Schauspielerin Ingrid van Bergen, Starpianist Lang Lang, Comedy-Star Bülent Ceylan, Liedermacher Reinhard Mey, Bestseller-Autorin Ildiko von Kürthy, die Politiker Sahra Wagenknecht und Olaf Scholz, Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis, Star-Geiger David Garrett und weitere großartige Gäste.



Erstsendung am 17. Juni 2016



