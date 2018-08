APR Applied Pharma Research s.a. ("APR"), der in der Schweiz ansässige unabhängige Entwickler von wissenschaftlich orientierten und patentgeschützten Gesundheitsprodukten, verkündet mit Stolz seine Teilnahme am bevorstehenden jährlichen Symposium der SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Gesellschaft zur Erforschung angeborener Stoffwechselstörungen), welches vom 4. bis 7. September in Athen stattfinden wird.

Dieser internationale Kongress, an dem führende Akademiker, Ärzte und Forscher von führenden Universitäten und Instituten teilnehmen, wird der Rahmen für die offizielle Präsentation des innovativen Phenylalanin (Phe) -freien Lebensmittels für besondere medizinische Zwecke zum Ernährungsmanagement der Phenylketonurie (PKU) sein. Dieses basiert auf der von APR patentierten Physiomimic Technologie

Anlässlich des Kongresses wird APR das Satellitensymposiums sponsern, welches sich der physiologischen Absorption von Aminosäuren, deren Rationale und erwartetem Nutzen widmet: "Physiological Absorption of amino acids: rationale and expected benefits" (Donnerstag, den 6. September von 7.30 bis 8.30 Uhr Mitropoulos Hall). Hier werden internationale PKU-Experten über den für PKU-Patienten prognostizierten Nutzen eines Lebensmittels für besondere medizinische Zwecke, das dank einer verlängerten Freisetzung von Aminosäuren (AS) eine effiziente Verwertung von Aminosäuren ermöglicht, informieren und diskutieren.

Das Satellitensymposium unter dem Vorsitz von Prof. Francjan Van Spronsen und Prof. Alberto Burlina sowie unter der Beteiligung von Prof. Rani Singh, Dr. Julio César Rocha und Prof. Anita Mac Donald, bietet die Gelegenheit, die Besonderheiten des Phe-freien Lebensmittels für besondere medizinische Zwecke für das PKU- Ernährungsmanagement und die dahinter stehende patentierte Technologie Physiomimic Technologie von APR kennen zu lernen und dabei in die wissenschaftlichen Daten (Prä-klinik und Kinetik bei Testpersonen), die die Innovation des Unternehmens untermauern, eingeführt zu werden.

Darüber hinaus werden während des Kongresses neue prä-klinische Daten auf einem Poster vorgestellt. Diese belegen das Potenzial der innovativen AS-Formulierung von APR zur Modulation des Trends einiger metabolischer Marker in die gleiche Richtung wie Nahrungsproteine ("Preliminary indications of metabolic modulation by provision of amino acids engineered to allow physiological absorption").

Wie eine kürzlich durchgeführte internationale Marktrecherche bestätigt, stellt das PKU-Management immer noch eine Herausforderung für Ärzte, Patienten und Familien dar, die in unterschiedlichem Maße von einer eingeschränkten Langzeitdiät und AS-Mischung abhängig sind. Innovative Lösungen, die die Effizienz der AS-Verwertung verbessern und die Schwankungen des Phe-Spiegels besser kontrollieren, während die normale Energiezufuhr erhalten bleibt, sind ein echtes Erfordernis.

Das Phe-freie Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke von APR, das auf der patentierten Physiomimic Technologie basiert, wurde speziell entwickelt, um eine physiologische Absorption von Aminosäuren zu ermöglichen, welche die von Nahrungsproteinen nachahmt. Seine fortschrittliche Formulierung hat das Potenzial, an der Aufrechterhaltung der PHE-Werte innerhalb der empfohlenen Bereiche, mit weniger ausgeprägten Schwankungen der PHE-Konzentrationen im Laufe der Zeit beizutragen und damit einem der wichtigsten Anliegen von Gesundheitsfachkräften gerecht zu werden. Andererseits ist die angewandte patentierte Technologie in der Lage, den Geschmack und Geruch von freien Aminosäuren zu "maskieren". Somit wurde ein Produkt geschaffen, das von den Patienten leicht akzeptiert werden kann, um eine bessere und dauerhafte Compliance der Ernährungsbehandlung zu erreichen.

"Wir freuen uns sehr, an dieser wichtigen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen und Patienten und medizinischem Fachpersonal eine neue Möglichkeit für das PKU-Management anbieten zu können. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen: ein Akteur im Bereich der angeborenen Stoffwechselerkrankungen zu sein. sagt Giorgio Reiner, Corporate Director R&D von APR "Ausgehend von den nicht-erfüllten klinischen und ernährungsphysiologischen Bedürfnissen von PKU haben wir unser umfassendes Know-how in pharmazeutischen Technologien genutzt, um ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zu entwickeln, das signifikante und spürbare Vorteile für eine bessere Lebensqualität bietet."

Während der gesamten Dauer des Kongresses wird APR an seinem Ausstellungsstand zur Verfügung stehen, wo es möglich sein wird, die Innovationen des Unternehmens kennen zu lernen, Informationen zu sammeln und die Mitarbeiter des Unternehmens zu befragen.

Über Phenylketonurie oder PKU

Phenylketonurie oder PKU ist eine seltene, genetische, rezessive Stoffwechselstörung die ungefähr 50.000 Menschen weltweit betrifft. PKU ist durch den Mangel oder die Fehlfunktion eines Leberenzyms gekennzeichnet, das benötigt wird, um Phenylalanin ("Phe") zu verarbeiten, eine essentielle Aminosäure, die in den meisten proteinhaltigen Nahrungsmitteln enthalten ist. Übermäßige Phe-Mengen im Blutkreislauf wirken toxisch auf das Gehirn und beeinträchtigen die normale Entwicklung des zentralen Nervensystems. Wenn sie nicht richtig behandelt wird, führt PKU zu schwerer, nicht wiederherstellbarer geistiger Unterentwicklung und schweren kognitiven Behinderungen. PKU kann nur durch eine strenge, lebenslange, proteinarme (phenylalaninarme) Ernährungstherapie in Verbindung mit einer täglichen Aufnahme von industriell hergestellten proteinarmen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke behandelt werden. Diese enthalten Phe-freie Aminosäuren und andere wichtige Nährstoffe, die aufgrund der Ernährungseinschränkungen von PKU-Patienten benötigt werden.

Über APR Applied Pharma Research s.a.

APR ist ein in der Schweiz ansässiger, unabhängiger Entwickler von wissenschaftlich orientierten, patentgeschützten Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen identifiziert, entwickelt und lizenziert hochwertige Produkte, die auf die Bedürfnisse von Patienten oder Verbrauchern in Nischenbereichen oder seltenen therapeutischen Bereichen auf globaler Ebene zugeschnitten sind. Insbesondere konzentriert sich das Geschäftsmodell von APR derzeit auf zwei Säulen: (i) intern entwickelte und finanzierte (allein oder gemeinsam mit Entwicklungspartnern) Eigenprodukte mit hohem Mehrwert, die für die Vermarktung durch Gesundheitsunternehmen lizenziert werden sollen, und (ii) die Unterstützung von Drittprojekten durch die Bereitstellung von F&E-Zusatzleistungen im Rahmen von Verträgen und Gebühren für Dienstleistungsvereinbarungen. APR verfügt über ein ausgewogenes Angebot an umsatzgenerierenden Markenprodukten, die in allen wichtigen Märkten vertrieben werden, kombiniert mit einem überzeugenden Angebot an Produkten in verschiedenen Entwicklungsstadien. APR hat Lizenz-und Partnerschaftsabkommen mit Pharmakonzernen in über 70 Ländern abgeschlossen, mit internationalen Verkäufen auf einer weltweiten Ebene.

Für mehr Information zur Physiomimic Technology besuchen Sie: www.apr.ch/apr-pharmaproducts/medical-prescription/genetic-metabolic-disease/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180829005281/de/

Contacts:

APR Applied Pharma Research s.a.

Paolo Galfetti, +41-91-6957020

Geschäftsführer

paolo.galfetti@apr.ch