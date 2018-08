Die Commerzbank hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem Treffen mit dem Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Spezialverpackungsherstellers erschienen intakt, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2019 werde aber ein Übergangsjahr, das er in seinem Bewertungsmodell noch nicht berücksichtigt habe./ajx/ag Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-08-29/11:56

ISIN: DE000A0LD6E6