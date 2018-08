Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan mit "Overweight" und einem Kursziel von 2600 Franken in die Bewertung aufgenommen. Im vergangenen Jahr habe die Aktie des Aromenherstellers gegenüber Konkurrent Symrise deutlich an Boden verloren, was eine attraktive Einstiegsgelegenheit eröffne, schrieb Analystin Alexandra Thrum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn: Die Aussichten für das Gewinnwachstum seien ähnlich attraktiv, der Gegenwind von der Rohstoffseite lasse nach und der freie Barmittelfluss sei ausgezeichnet./ajx/ag Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-08-29/12:03

ISIN: CH0010645932