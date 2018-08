Ford: Rallye Dank Trump?

Der aktuelle Fokus der US-amerikanischen Handelspolitik findet viel Beachtung in der Autoindustrie. Die Verhandlungen rund um das NAFTA-Abkommen und welche Auswirkungen mögliche Neustrukturierungen haben können, lässt bei die Aktien im amerikanischen Autosektor zu den Gewinnern zählen. Als Grund hierfür kann vor allem die Meldung nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA im bereits bestehenden NAFTA-Abkommen angesehen werden. Wie CNN schreibt, kann das von Trump genannte "US-Mexico Trade Agreement" nicht bei weitem nicht so verheerende Störungen im US-Handel auslösen, wie vom US-Präsidenten lange behauptet. Vor allem für die Autoindustrie mit vielen Produktionsstätten in Mexico ist das ein gutes Zeichen.

DAX: Neuer Bullenmarkt? Wir sagen es Ihnen hier

Die Papiere von Ford beispielsweise konnten im Vergleich zum Freitag bereits rund 5% an Wert gewinnen. Im Chart gilt es jedoch zu beachten, dass der Kurs nun an einen Widerstandsbereich heranläuft. Dieser besteht aus aus der psychologisch wichtigen $10-Marke und der Ende Juli gebildeten offenen Kurslücke im Tageschart. Für ein nachhaltig bullisches Bild sollte der Kurs per Wochenschluss über $10.50 schließen. Dann wäre sowohl die Kurslücke geschlossen als auch die 50-Tagelinie und zwei wichtige Widerstände im Wochenchart überwunden. Mit weiter guten Nachrichten aus der Politik kann dies durchaus gelingen.

