Knapp 70 Prozent Gewinn in sechs Tagen erinnern schon fast an die glorreichen Zeiten zum Jahreswechsel, als der gesamte Krypto-Markt nicht mehr zu bremsen war. Eine ganze Reihe an positiven Nachrichten sorgt derzeit für Kauflaune, IOTA besticht mit hoher relativer Stärke. Doch es gibt auch frische Warnsignale. Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

Den vollständigen Artikel lesen ...