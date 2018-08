Bremen (ots) - Explore Science greift nach den Sternen. Erstmals schlagen die naturwissenschaftlichen Erlebnistage der Klaus Tschira Stiftung nach Mannheim nun auch in Bremen ihre Zelte auf. Vom Donnerstag, 30. August, bis Samstag, 1. September, dreht sich im Bürgerpark der Hansestadt alles um die Astronomie. Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte und Familien sind täglich von 9 bis 17 Uhr zu dem kostenfreien Angebot eingeladen.



Ob nachts unterm Sternenhimmel oder beim Sonnen, Astronomie ist im Alltag fest verankert. Und wer fragt sich nicht manchmal, wie Aliens aussehen könnten, ob es eine zweite Erde gibt oder das Weltall wirklich unendlich ist? Diese natürliche Neugierde möchte die Klaus Tschira Stiftung in echtes Forschungsinteresse verwandeln. Unter dem Motto "erforschen, erleben und entdecken" ist es daher zentrales Anliegen von Explore Science, dass Große und Kleine naturwissenschaftliche Phänomene selbst entdecken können.



Deshalb erwarten die Besucherinnen und Besucher in Bremen neben 26 Mitmachstationen und einem Schülerwettbewerb auch eine interaktive Ausstellung sowie Wissenschaftsshows und Experimentalvorträge. Mit dabei sind 34 Partner aus dem Bereich Bildung und Forschung, darunter zahlreiche aus der Region. Gesamtprogramm und Informationen zu Explore Science zum Download unter: https://www.explore-science.info/bremen/downloads/



Die Klaus Tschira Stiftung:



Der Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940 - 2015) rief 1995 mit privaten Mitteln die Klaus Tschira Stiftung (KTS) ins Leben. Heute gehört die KTS zu den großen Stiftungen Europas. Sie fördert Naturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen. Die Unterstützung der Klaus Tschira Stiftung spiegelt sich in den drei Bereichen Bildung, Forschung und Wissenschaftskommunikation wider. Besonderen Wert legt sie dabei auf neue Formen der Vermittlung und Einordnung wissenschaftlicher Themen. Die KTS ist bundesweit tätig in Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und eigenen Instituten. Für die Verwirklichung all dieser Ziele engagieren sich seit mehr als 20 Jahren Menschen innerhalb und außerhalb der Klaus Tschira Stiftung.



www.klaus-tschira-stiftung.de



