Ende Juli haben die Dreharbeiten zur Kinoverfilmung der beliebten Kinder- und Jugendbuchreihe DIE DREI !!! begonnen. Regie beim ersten Fall der Nachwuchs-Detektivinnen Franzi, Kim und Marie für die Leinwand führt Viviane Andereggen, die damit ihr Kinofilm-Debüt gibt. DIE DREI !!! startet am 25. Juli 2019 im Verleih von Constantin Film in den deutschen Kinos.



Inhalt: Sportskanone Franzi (Alexandra Petzschmann), Leseratte Kim (Lilli Lacher) und die modebegeisterte Marie (Paula Renzler) sind beste Freundinnen - und Nachwuchs-Detektivinnen. In den Sommerferien nehmen sie an einem Theaterprojekt zu "Peter Pan" teil. Während der Probe mit dem schrulligen Regisseur Robert Wilhelms (Jürgen Vogel) ertönen plötzlich seltsame Geräusche im Saal, das Licht beginnt bedrohlich zu flackern, Kostüme werden zerschnitten und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Spukt hier wirklich ein einsames Phantom und sinnt auf Rache? Doch auch einige der anderen Workshop-Teilnehmer verhalten sich merkwürdig. Wer hat ein Motiv, dem Theater zu schaden? Ein neuer Fall für Franzi, Kim und Marie! Werden DIE DREI !!! das Rätsel lösen?



2006 erschien der erste Fall der DIE DREI !!! als Buch im KOSMOS Verlag, bei dem auch die Erfolgsreihe "Die drei ???" veröffentlicht wird. Mit über 4 Millionen verkauften Büchern (KOSMOS) und Hörspielen (Europa/Sony) sind die Nachwuchs-Detektivinnen insbesondere bei Mädchen zwischen 7 und 13 sehr beliebt. Nun bekommen DIE DREI !!! ihren ersten großen Kinofilm: Regisseurin Viviane Andereggen inszeniert neben den Nachwuchsschauspielern, allen voran Alexandra Petzschmann, Lilli Lacher und Paula Renzler in der Rolle der Drei !!! Franzi, Kim und Marie, u.a. Jürgen Vogel ("Emil und die Detektive", "Hexe Lilli rettet Weihnachten") als Theaterpädagoge Robert Wilhelms, Thomas Heinze ("Vier gegen die Bank") als Vater von Marie Grevenbroich, Hinnerk Schönemann ("Die Abenteuer des Huck Finn", "Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs") in der Rolle des Kommissar Peters sowie in weiteren Rollen Sylvester Groth, Bibiana Beglau und Armin Rohde.



Das Kinoabenteuer wird produziert von Christian Becker mit der Westside Filmproduktion in Co-Produktion mit Constantin Film Produktion und wurde gefördert von der Filmstiftung NRW, der FFA Filmförderungsanstalt sowie dem DFFF. Die Dreharbeiten finden noch bis Ende September in Nordrhein-Westfalen, u.a. in Wuppertal, Köln und Mettmann, statt.



Kinostart: 25. Juli 2019 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Lilli Lacher, Alexandra Petzschmann, Paula Renzler, Jürgen Vogel, Thomas Heinze, Hinnerk Schönemann, Sylvester Groth, Bibiana Beglau, Armin Rohde Drehbuch: Doris Laske, Sina Flammang Regie: Viviane Andereggen Co-Produzenten: Martin Moszkowicz, Patricia Schnitzler, Constantin Film Produzent: Christian Becker, Westside Filmproduktion GmbH



