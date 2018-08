Union und SPD haben ihr neues Rentenpaket vorgestellt. Davon profitieren aber nicht alle gleich stark. Wir zeigen, wer sich auf wie viel Geld freuen darf - und wer draufzahlt.

Am Ende konnte sich die SPD nicht durchsetzen: Von ihrer Forderung, das Rentenniveau bis 2040 zu stabilisieren, ist im neuen Rentenpaket nichts mehr zu sehen. Stattdessen finden sich in den Beschlüssen, die noch am Mittwoch durchs Parlament gehen sollen, viele Versprechen, die schon aus den Koalitionsverhandlungen bekannt sind. Auch ohne die SPD-Forderung hält die Große Koalition noch genug Wohltaten für die Bürger bereit. Wir zeigen, wer wie stark profitiert - und wer draufzahlt.

Rente

Wie bereits zuvor angekündigt, hat der Koalitionsausschuss am Dienstag die sogenannte doppelte Haltelinie vereinbart. Demnach soll das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent fallen, während die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen sollen. Aktuell liegt der Rentenversicherungsbeitrag bei 18,6 Prozent und wird jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Steigt er, was wahrscheinlich ist, perspektivisch auf 20 Prozent, ist das einer der Bereiche, in denen die Menschen stärker belastet werden.

In Zahlen: Steigt der Beitrag zur Rentenversicherung auf 20 Prozent, bedeutet das für Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils eine Zusatzbelastung von 0,7 Prozent. Ein Arbeitnehmer, der das Mediangehalt von 3133 Euro verdient, müsste dann jeden Monat 21,93 Euro mehr zahlen.

Mütterrente

Union und SPD haben sich auf eine Ausweitung der Mütterrente geeinigt - allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...