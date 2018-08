London (www.fondscheck.de) - Im Juli stieg der MSCI Europe Index in US-Dollar gerechnet um 3,3% und in Euro gerechnet um 3,1%, so die Experten von Investec Asset Management im Kommentar zum Investec European Equity Fund (ISIN LU0440694585/ WKN A0X9JR).Wie schon in den Monaten zuvor, habe auch im Juli die wechselvolle Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und der EU Einfluss auf den Markt gehabt. Als sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump über die Grundzüge der künftigen transatlantischen Handelsbeziehungen zu verständigen schienen, legten die Kurse kräftig zu - denn die Unsicherheit, die die Märkte und insbesondere deutsche Exporteure belastet hatte, nahm ab, so die Experten von Investec Asset Management. Unterdessen hätten binnenorientierte britische Aktien weiter unter schwachen Einzelhandelsumsätzen und damit unter der Verunsicherung durch den Brexit gelitten. Zwar hätten alle Sektoren von der Kursrally profitiert, doch hätten Gesundheitswerte klar an der Spitze gelegen. Hier hätten sich die größeren Unternehmen nach guten Gewinnmitteilungen erholt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...