Die Wall Street wird zum Start am Mittwoch leicht im Plus erwartet. Damit könnten die Indizes ihre Rekordserie fortsetzen, denn der Nasdaq-Composite und der S&P-500 hatten am Vortag neuerliche Rekordniveaus erreicht. Beide Indizes bewegen sich in Richtung des fünften Monatsgewinns hintereinander. Ein Auslöser der jüngsten Rally war die Entspannung in den Handelskonflikten der USA mit mehreren Wirtschaftspartnern, so der EU und Mexiko.

Aber auch starke Unternehmenszahlen und bessere Konjunkturdaten liefern Munition für die Rekordjagd. Im Blick steht nun die Frage, ob die Handelseinigung zwischen USA und Mexiko auf den dritten Nordamerika-Partner Kanada ausgeweitet werden kann. Daneben werden die Teilnehmer auf neue BIP-Zahlen achten, die bereits vor Handelsstart publiziert werden.

Bei den Einzelwerten liegen Hewlett Packard Enterprises 0,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat am späten Dienstag die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertroffen und die Jahresziele angehoben. Die Aktie von Box könnte nachgeben, nachdem das Unternehmen einen Ausblick unter den Erwartungen abgegeben hat.

August 29, 2018 05:50 ET (09:50 GMT)

