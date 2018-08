Trotz der Rückbesinnung auf den Heimatmarkt, dem Teilabzug aus den USA und dem Job-Kahlschlag glaubt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing an die Bedeutung einer globalen Aufstellung seines Geldhauses.

Die Deutsche Bank will unter ihrem neuen Chef Christian Sewing nicht an ihrer weltweiten Aufstellung rütteln. "Unser globaler Anspruch wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen", bekräftigte Sewing am Mittwoch in Frankfurt. Es sei vor dem Hintergrund der vielen politischen Krisen in aller Welt wichtig, dass die Deutsche Bank ihre Kunden bei ihren Geschäften in aller Herren Länder begleite. "Diese globale Aufstellung, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist heute für unsere Volkswirtschaft so wichtig wie seit dem Fall der Mauer nicht mehr."

In Zeiten unübersehbarer Spannungen zwischen Europa und den USA wäre es aus seiner Sicht "geradezu riskant, die wichtige Funktion der Finanzierung und des Risikomanagements wenigen außereuropäischen Banken zu überlassen", erklärte Sewing, der im April die Führung des größten deutschen Geldhauses übernommen hatte.

Die Deutsche Bank hat in den vergangenen drei Jahren Verluste eingefahren und ist weit hinter die Konkurrenz vor allem aus den USA zurückgefallen. Sewing hat der Bank eine Rosskur und die Rückbesinnung auf das Geschäft in Deutschland und Europa verordnet, was mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...