Lithiumproduzent Orocobre (WKN A0M61S / TSX ORL) geht davon aus, dass der Preis des Batteriemetalls auch im zweiten Halbjahr 2018 - trotz des jüngsten Rückgangs der Spot-Preise in China - standhalten wird. Es gebe schließlich keine Veränderungen an den langfristigen Aussichten zu Angebot und Nachfrage, so Orocobre. Das Unternehmen hatte gestern einen bereinigten Gewinn von 25,7 Mio. USD für sein Geschäftsjahr gemeldet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...