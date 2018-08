Der Alibaba-Verfolger JD.com hat derzeit an der Börse keinen einfachen Stand. Der Aktie steckt immer noch in den Knochen, dass man im letzten Jahr nicht den erwarteten Gewinn präsentieren konnte. Die massiven Expansionskosten, die auch in diesem Jahr anfallen, dürften entsprechend auch die derzeitigen Gewinnerwartungen unter großen Vorbehalt stellen. Deshalb kam die Aktie massiv unter Druck und kann sich derzeit nur mit Mühe im Bereich zwischen 31 und 33 Dollar für die ADR stabilisieren.

