Mehr als 10.000 begeisterte Besucher aus der Bevölkerung, Militär, Politik und Gesellschaft sind am 18. August zu den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Saarlandbrigade in den Saarlouiser Stadtgarten gekommen. Sie alle waren der Einladung des Kommandeurs der Luftlandebrigade 1, Brigadegeneral Dirk Faust, gefolgt.



Unter den Gästen waren unter anderem der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie Minister und Staatssekretäre der saarländischen Landesregierung. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, und der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, waren die ranghöchsten militärischen Besucher anlässlich des Jubiläums der Saarlandbrigade.



