Nach der Fertigstellung des Solarparks in Veendam haben Astronergy und Goldbeck Solar ein weiteres Projekt in Andijk begonnen. Baubeginn war im Juni, die Fertigstellung des Kraftwerks ist für Ende September geplant. Die 15,1 MWp leistende Anlage nördlich von Amsterdam entsteht auf einer Gewerbefläche und wird Strom in der Größenordnung von 14,6 GWh pro Jahr produzieren. "Wir haben uns für eine Ost-West-Ausrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...