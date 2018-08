Von Tea Party-Unterstützern zu Sympathisanten von Occupy Wall Street, von Waffenbesitzern zu Menschen, die niemals eine Waffe besessen haben

Eine in jüngster Zeit von Zogby Analytics durchgeführte US-weite Online-Umfrage, an der 1.200 mögliche Wähler in den Vereinigten Staaten teilnahmen (Kreuztabellen finden Sie hier) und die von Endowment for Clean Oceansin Auftrag gegeben wurde, fand mit einer Fehlergrenze von plus/minus 3,1 %:

81 der möglichen Wähler äußerten sich besorgt über "die Billionen von Makro- und Mikroplastikteilen in den Weltmeeren" -- davon sind 46 sehr besorgt und 35 etwas besorgt.

Laut Schätzung der Vereinten Nationen befinden sich gegenwärtig 51 Billionen Mikroplastikteile in den Weltmeeren. Die am meisten akzeptiere Schätzung geht von 5 Billionen Makroplastikteilen im Ozean aus. In den Weltmeeren gibt es schätzungsweise 3,5 Billionen Fische. Oder anders ausgedrückt: Es gibt 16-mal mehr Makro- und Mikroplastikteile im Ozean als Fische.

Die Antworten der Wähler, die über die Billionen von Makro- und Mikroplastikteilen im Meer besorgt sind, sind praktisch identisch bei Befragten mit beruflicher Karriere (81,9 %) und kurzfristigen Arbeitskräften (81.8%).

Interessanterweise betrug der Unterschied zwischen Sympathisanten der Tea Party (81,7%) und Sympathisanten von Occupy Wall Street (85,5%) 3,8 % und lag damit gerade über der Fehlergrenze der Umfrage von 3,1 %.

Der Anteil möglicher Wähler, die Waffenbesitzer sind und sich besorgt über die Billionen von Mikro- und Makroplastikteilen im Meer (80,5 %) äußerten, ist praktisch mit dem Anteil möglicher Wähler identisch, die niemals im Besitz einer Schusswaffe waren (80,2 %).

Diese Einigkeit überwand alle demografischen, Generations- und politischen Trennungen. Ein große Mehrheit der Millennials Alter 18-29 Jahre (80 %) und Baby Boomers Alter 65+ Jahre (86 %) war "sehr" und "etwas besorgt" über die Billionen von Plastikteilen in den Weltmeeren.

"Man kann mit Sicherheit sagen, dass Menschen aller politischen Schattierungen, von Sympathisanten von Occupy Wall Street und Menschen, die niemals im Besitz einer Schusswaffe waren, bis hin zu Sympathisanten der Tea Party und Waffenbesitzern über die Billionen von Plastikteilen in den Weltmeeren besorgt sind", so Daniel Perrin, Gründer und CEO, Endowment for Clean Oceans. "Und das aus gutem Grund: Es ist zutiefst empörend, dass kein weltweites systemisches System zur Säuberung der Meere zur Anwendung kommt und dass wir Plastik noch immer nicht mit einem wirklich biologisch abbaubaren Material ersetzt haben."

"Mit unseren beiden Plastik-Wettbewerben wollen wir einen wirklich biologisch abbaubaren und wirtschaftlich vertretbaren Ersatz für die fünf am häufigsten verwendeten Plastikarten finden und die beste Technologie oder den besten Plan ausmachen und fördern, um systematisch auf globaler Ebene das Mikro- und Makroplastik aus den Meer zu entfernen", so Perrin. "Pierre-Yves Cousteau hat mich gelehrt, von "dem Ozean" zu sprechen, da 71 der Erde mit Wasser bedeckt ist und es sich um eine zusammenhängende Wassermasse handelt deshalb ‚der Ozean'."

Hier weitere Ergebnisse der Zogby-Umfrage:

80 der möglichen Wähler waren eher dazu geneigt, "in einem Geschäft einzukaufen, das nach einer innovativen Lösung zur Entfernung von Mikro- und Makroplastikteilen aus dem Ozean sucht". Bei 46 war diese Entscheidung sehr wahrscheinlich und bei 34 etwas wahrscheinlich.

84 der Käufer, die wöchentlich bei Amazon einkauften, und 77 der Käufer, die wöchentlich bei WalMart einkauften, würden eher "in einem Geschäft einzukaufen, das nach einer innovativen Lösung zur Entfernung von Mikro- und Makroplastikteilen aus dem Ozean sucht".

83 der möglichenr Wähler 80 der Männer und 86 der Frauen würden eher "in einem Geschäft einzukaufen, das nach einer innovativen Lösung zur Entfernung von Mikro- und Makroplastikteilen aus dem Ozean sucht". Bei 51 dieser Wähler wäre eine solche Entscheidung sehr wahrscheinlich und bei 32% etwas wahrscheinlich.

Von den 83 der Wähler, die eher "in einem Geschäft einkaufen würden, das daran arbeitet, einen wirklich biologisch abbaubaren und wirtschaftlich vertretbaren Ersatz für Plastik zu finden", waren 86 Demokraten und 78 Republikaner.

Von den 83 der möglichen Wähler, die eher "in einem Geschäft einzukaufen würden, das nach einer innovativen Lösung zur Entfernung von Mikro- und Makroplastikteilen aus dem Ozean sucht" waren 86 gegenwärtig Waffenbesitzer und 82 niemals Waffenbesitzer, 81 waren NASCAR-Anhänger und 85 "selbstausgewiesen als Benutzer sozialer Netzwerke" und 78 wöchentliche Käufer bei WalMart und 87 Käufer bei Amazon.

Über Endowment for Clean Oceans

Endowment for Clean Oceans beschafft aktuell Geld für zwei Wettbewerbe. Der eine vergibt einen mit 1 Mio. US-Dollar dotierten Preis für die beste Idee oder Technologie zu Entfernung von Makro- und Mikroplastik aus dem Ozean, der andere einen mit 5 Mio. US-Dollar dotierten Preis für das Identifizieren eines wirklich biologisch abbaubaren und wirtschaftlich vertretbaren Ersatzes für die fünf am häufigsten verwendeten Plastikarten. Zu beiden Wettbewerben werden Dokumentarfilme gedreht, die den Zuschauern die vorgestellten Ideen und Technologie präsentieren und erklären, wie und warum die Juroren die Gewinner ausgewählt haben.

Näheres zur Umfrage

Für die Zogby Poll-Ergebnisse hinsichtlich Häufigkeiten bitte hier klicken, für Angaben zu den Methoden hier klicken.

