Facebook hat sich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis Ende 2020 um 75 Prozent zu senken und den weltweiten Betrieb mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu versorgen, so "CNBC". In einer Erklärung sagte der Technologieriese am Dienstag, dass er seit 2013, als er zum ersten Mal Windenergie kaufte, Verträge für mehr als drei Gigawatt von Solar- und Windenergie unterzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...