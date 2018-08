Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach dem wenig überraschenden Abwarten der mexikanischen Notenbank Anfang August scheint sie sich auch perspektivisch mit weiteren Zinsschritten Zeit lassen zu wollen, so die Analysten der Nord LB.So sei ihrem jüngst veröffentlichten Sitzungsprotokoll (Minutes) zu entnehmen gewesen, dass der zuletzt zu beobachtende erneute Inflationsanstieg auf 4,8% Y/Y überwiegend den höheren Gas- und Benzinpreisen geschuldet sei und als nur vorrübergehend angesehen werde. Die Kernrate dagegen - aktuell bei 3,6% Y/Y - werde zukünftig niedriger erwartet. Da die Notenbanker zudem in der zweiten Jahreshälfte 2018 von einem schwächeren Wirtschaftswachstum als in den ersten sechs Monaten des Jahres ausgehen würden, könnte Banxico damit bereits angedeutet haben, von weiteren Zinsanhebungen, die in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Abwertung des Mexikanischen Peso notwendig geworden seien, Abstand zu nehmen. Das sei das wahrscheinlichste Szenario der Analysten. Doch die Unsicherheit über den weiteren Verlauf beim Peso bleibe natürlich bestehen. Insofern würden die Einflussfaktoren NAFTA, Trump, aber auch die zukünftigen Maßnahmen der neuen mexikanischen Regierung in den Fokus der Notenbanker rücken. ...

