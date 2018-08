Wien (www.fondscheck.de) - Für Mischfonds wird die Luft dünner, so die Experten von "FONDS professionell".Bald würden auf beiden Seiten der Asset Allocation Verluste drohen, warne Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Boards Deutschland (FPSB). So sei das Potenzial bei Aktien nach neun Jahren fast steter Kurssteigerungen inzwischen begrenzt. Die Gefahr kräftiger Kurskorrekturen nehme zu. ...

