Köln (ots) - Am 4. September um 20:15 Uhr beginnt bei VOX endlich wieder die Jagdsaison: Hungrig auf lukrative Geschäftsideen gehen die "Löwen" auf die Pirsch! In Staffel 5 der mehrfach preisgekrönten Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" sind als Investoren neben Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl auch Judith Williams und Dr. Georg Kofler mit von der Partie - Williams und Kofler werden ihren Platz in der Gründer-Show abwechselnd einnehmen.



Und schon der erste Pitch der neuen Staffel könnte ein richtiger Leckerbissen für das Rudel sein: Der zweifache "Jugend forscht"-Gewinner Tobias Gerbracht aus Wuppertal stellt bei "Die Höhle der Löwen" den selbst entwickelten Staubsauger-Aufsatz "Catch Up" vor. Mit seiner Erfindung will der 20-jährige Industrial-Design-Student verhindern, dass kleine Teile wie zum Beispiel Schmuck, Schrauben, Münzen oder Spielzeug auf Nimmerwiedersehen im Staubsaugerbeutel verschwinden. "Catch Up" fängt Kleinteile auf, bevor sie in den Staubbehälter gelangen können. "Mein Traum ist es, dieses Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen. Alleine schaffe ich das aber nicht", so Tobias Gerbracht vor seinem Pitch. Er benötigt von den "Löwen" nicht nur 100.000 Euro für die Markteinführung seines Produktes, sondern auch jemanden, der ihm mit Erfahrung und Expertise zur Seite steht. Im Gegenzug bietet der 20-Jährige 35 Prozent der Firmenanteile an. Ob ein oder mehrere "Löwen" anbeißen?



Außerdem wollen diese Start-ups in der ersten neuen Folge bei den Investoren punkten: Der vegetarische Fleischersatz "Jacky F.", die beleuchteten Glasmosaikmodule "Volatiles Lighting", die funktionale Cheerleading-Kleidung "Swedish Fall" und das neuartige Haarschneide-System "Calligraphy Cut".



VOX zeigt die zwölf neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, ab 4. September 2018 immer dienstags um 20:15 Uhr. Der Nachrichtensender n-tv strahlt immer freitags um 20:15 Uhr die aktuelle Folge vom Dienstag als Wiederholung aus. Darüber hinaus ist die Sendung bis 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht ab sofort die Möglichkeit, "Die Höhle der Löwen" mit Untertiteln zu sehen. Direkt im Anschluss an die Gründer-Show, um 23:05 Uhr, startet zudem die neue Doku-Reihe "Ich, einfach unvermittelbar?" bei VOX.



