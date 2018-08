Hier geht's zum Video

Wechselkurs-Effekte, Handelsstreit, Gewinnwarnungen, neue Abgastest-Standards - viel lastete auf der Autobranche. Ein kurzes Aufatmen durch das Mexico-USA-Abkommen kommt wie gerufen. Ist die Autobranche damit von Trump's Haken, Vivien Sparenberg von Vontobel? Welcher dt. Hersteller hat am meisten was vom Mexico-Abkommen? Inwieweit hat sich Toyota verzockt in Mexico? Wie profitieren die US-Hersteller von dem Abkommen? Zu wessen Lasten? Sind deutsche Hersteller jetzt von Trump's Haken oder heißt es weiter bangen? Welche Hersteller favorisieren Analysten derzeit? Vivien Sparenberg von Vontobel darüber im Gespräch mit Antje Erhard auf dem Frankfurter Börsenparkett.